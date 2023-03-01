Криминал 01 марта 2023, 15:07 Жителя Нижегородской области приговорили к сроку за попытку распространить наркотики

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Жителя Нижегородской области признали виновным в покушении на сбыт наркотических веществ в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт окружной прокуратуры.

Преступление злоумышленник совершил в апреле 2022 года. Он получил указание от куратора и планировал распространить вещества. Однако его попытку пресекли на железнодорожной станции в Лабытнанги. Мужчину приговорили к заключению сроком на девять лет.