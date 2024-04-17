Криминал 17 апреля 2024, 16:08 Жителя Нижегородской области приговорили к 10 годам колонии за убийство знакомого

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Суд приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Богородского округа Нижегородской области, который убил своего знакомого. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

По данным следствия, летом прошлого года мужчины распивали алкоголь, после чего между ними произошел конфликт. Во время ссоры агрессор связал приятеля, схватил топор и ударил его по голове. От полученных травм потерпевший скончался.

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Отмечается, что свою вину фигурант признал. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.