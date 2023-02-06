Криминал 06 февраля 2023, 17:33 Жителя Нижегородской области осудят за убийство знакомого

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В Нижегородской области правоохранители задержали жителя Кулебак, который подозревается в убийстве своего знакомого. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Вечером 1 февраля мужчина пришел в дом к новому знакомого, где они устроили застолье. Во время распития алкоголя он набросился на хозяина квартиры, избил его, а затем несколько раз ранил ножом. Потерпевший скончался на месте.

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Чтобы замести следы убийства, подозреваемый спрятал тело в погребе и попытался скрыться. В тот же день его задержали. Заведено уголовное дело.

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