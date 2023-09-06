Криминал 06 сентября 2023, 13:43 Жителя Нефтеюганска будут судить за убийство возлюбленной

Читать 360tv в

В Нефтеюганске будут судить местного жителя, которого обвиняют в убийстве 26-летней сожительницы. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по ХМАО.

Как считает следствие, 1 мая мужчина выпивал вместе со своей возлюбленной. Но в процессе застолья пара поссорилась, и он схватился за нож. Мужчина изрезал даму сердца, и она скончалась. Уголовное дело в отношении мужчины передали в суд.

Авторы: