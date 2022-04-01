Жителя Надыма заподозрили в попытке убить собутыльника топором

Жителя Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ) заподозрили в покушении на убийство. Мужчина пытался зарубить своего знакомого топором. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу СК по ЯНАО.

По версии следователей, мужчины распивали алкоголь. В какой-то момент один из них решил прекратить выпивать. Это и стало причиной конфликта. Злоумышленник несколько раз ударил оппонента топором по голове и рукам. Пострадавший смог выбежать на улицу. Там его увидели прохожие и обратились за помощью в скорую. Врачам удалось спасти жизнь мужчины.

Сотрудники органов выяснили, что раньше подозреваемый уже был неоднократно судим.