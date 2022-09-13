Жителя Надыма осудят за хранение наркотиков | 360°

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Жителя Надыма осудят за хранение наркотиков

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Сотрудники полиции задержали жителя Надыма, у которого нашли около двух граммов синтетических наркотиков. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по ЯНАО.

У 31-летнего местного жителя полицейские изъяли пакет, в котором находился порошок синего цвета. В ходе экспертизы удалось установить, что в нем было 1,882 грамма синтетического наркотика.

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Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере». Теперь ему грозит до десяти лет заключения.

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Наркотики

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