Жителя Мурома ждет суд за убийство бывшего компаньона

Житель Мурома обвиняется в убийстве своего бывшего компаньона. Мужчины поссорились во время застолья. Об этом сообщил «Царьград».

В конце января 2021 года мужчины вместе выпивали и не сошлись в методах руководства. Коммерческий директор компании ударил соучредителя неизвестным предметом по голове. В результате пострадавший скончался. После преступления обвиняемый расчленил тело и упаковал в мешки. Их он спрятал на территории ГСК «Березовая роща» под железобетонным кольцом.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.