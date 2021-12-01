Жителя Мурома осудили за попытки задавить судебного пристава

34-летнего жителя Мурома приговорили к заключению за то, что он пытался сбить судебного пристава. Об этом сообщил «Царьград».

Летом 2020 года приставы-исполнители УФССП России по Владимирской области пытались изъять у злоумышленника автомобиль, однако тот отказался отдавать машину добровольно и наехал на судебного пристава. Пострадавший получил травмы.

Мужчина отказался признавать свою вину. Его приговорили к 5,5 года заключения в исправительной колонии общего режима.