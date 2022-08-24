Жителя Москвы заподозрили в многочисленных изнасилованиях 13-летней падчерицы
Следственный комитет сообщил о москвиче, насиловавшем свою малолетнюю падчерицу
В Москве местного жителя обвинили в изнасиловании 13-летней падчерицы. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета России у себя на сайте.
Сорокапятилетний мужчина в течение этого года регулярно насиловал ребенка 2009 года рождения на территории жилого дома в Хорошевском районе.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». Отмечено также, что он уже был ранее осужден за преступление средней тяжести.
«Следствие ходатайствует перед Хорошевским районным судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», — сказано в сообщении.
Ранее Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии завел уголовное дело по факту гибели 23-летнего студента в Норильске. Его заподозрили в двух попытках изнасилования в Норильске. Однако молодой человек покончил жизнь самоубийством.