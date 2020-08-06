Жителя Москвы задержали по подозрению в попытке изнасилования
Правоохранители задержали молодого человека, которого подозревают в попытке изнасилования в Москве. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на ГСУ СК России по столице.
По данным следствия, мужчина был знаком с пострадавшей. Он напал на нее между жилыми домами у Ленинградского шоссе и совершил действия сексуально характера с помощью применения физической силы.
На него возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».