Жителя Москвы задержали по подозрению в попытке изнасилования

По данным следствия, мужчина был знаком с пострадавшей. Он напал на нее между жилыми домами у Ленинградского шоссе и совершил действия сексуально характера с помощью применения физической силы.

На него возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».