Криминал 27 апреля 2023, 22:46 Жителя Москвы осудили в Вязниках за ложную информацию о теракте в здании полиции

Читать 360tv в

Жителя Москвы осудили за ложное сообщение о теракте. Мужчина позвонил на оперативную линию правоохранительных органов по Вязниковскому району и сообщил, что якобы в здании готовится взрыв. Об этом сообщил «Царьград».

Преступление мужчина совершил в конце августа 2022 года. Злоумышленник поссорился с женщиной, из-за чего совершил необдуманный поступок. Спустя время его нашли сотрудники полиции.

Реклама

Фигурант дела сознался во всем и оказал содействие в расследовании. Вязниковский городской суд назначил ему ограничение свободы сроком на один год.