Жителя Москвы ограбили, убили и пытались сжечь в собственной квартире

Пожарные прибыли на очередной вызов в одну из столичных квартир. После тушения огня они нашли в комнате труп связанного мужчины. Оказалось, что его ограбили, изрезали ножом, а затем подожгли квартиру.

Пожар начался ночью 31 марта в трехкомнатной квартире одного из домов в Угловом переулке. На место случившегося приехали пожарные и полиция, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Огонь уничтожил мебель и некоторые личные вещи.

В комнате нашли труп самого хозяина квартиры. У мужчины были связаны руки скотчем, на животе было много колото-резаных ран, а на лице виднелись следы крови. Убитого отправили в морг, а из дома эвакуировали двоих жителей.

Следователи завели уголовное дело. Из квартиры они забрали пачку сигарет, окурок, часть куртки и пластиковую бутылку. Еще правоохранители изъяли записи с камеры видеонаблюдения. Сейчас расследование дела продолжается.