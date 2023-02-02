02 февраля 2023, 23:34
Жителя Марий Эл отправят в тюрьму за попытку сжечь полицейского
Житель Марий Эл попытался сжечь заживо одного из сотрудников полиции. За это злоумышленник предстанет перед судом. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на СУ СК РФ по Чувашии.
В июле 2022 года полицейские остановили машину, за рулем которой находился пьяный мужчина. Выяснилось, что злоумышленник управлял транспортным средством без прав.
Реклама
Во время допроса мужчина достал из багажника канистру с бензином, облил полицейского и поджег его. Пострадавший получил ожоги 60% тела.
Мужчина скрылся с места преступления, однако спустя время его задержали. Уголовное дело направили в Верховный суд Чувашии.
Реклама
Реклама