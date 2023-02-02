Криминал 02 февраля 2023, 23:34 Жителя Марий Эл отправят в тюрьму за попытку сжечь полицейского

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Житель Марий Эл попытался сжечь заживо одного из сотрудников полиции. За это злоумышленник предстанет перед судом. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на СУ СК РФ по Чувашии.

В июле 2022 года полицейские остановили машину, за рулем которой находился пьяный мужчина. Выяснилось, что злоумышленник управлял транспортным средством без прав.

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Во время допроса мужчина достал из багажника канистру с бензином, облил полицейского и поджег его. Пострадавший получил ожоги 60% тела.

Мужчина скрылся с места преступления, однако спустя время его задержали. Уголовное дело направили в Верховный суд Чувашии.