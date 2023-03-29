Криминал 29 марта 2023, 13:45 Жителя Марий Эл осудили за попытку поджечь полицейского

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Житель Республики Марий Эл попытался поджечь полицейского в Чувашии. За это мужчину приговорили к заключению. О случившемся сообщили Nation News со ссылкой на данные представителя регионального управления Следственного комитета России Евгения Кузнецова.

Преступление мужчина совершил неподалеку от деревни Токшики. Сотрудники ДПС остановили автомобиль Lada. Водитель был пьян и не имел прав. В ходе разбирательств злоумышленник достал из багажника канистру с бензином, облил и поджег сотрудников органов. Один из пострадавших получил ожоги порядка 60% тела.

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Против водителя возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям. Суд приговорил его к заключению сроком на 21 год.