Жителя Марий Эл оштрафовали за религиозные обряды в огороде

50-летний житель Козьмодемьянска вместе с группой евангельских христиан-баптистов проводил культовые церемонии и религиозные обряды на своем участке с жилым домом.

Однако законодательство запрещает религиозным организациям проводить обряды в помещениях, статус которых не закреплен в качестве зданий соответствующего назначения. А участок может использоваться только для ведения личного подсобного хозяйства.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении по статье об использовании земельного участка не по целевому назначению. Он заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».