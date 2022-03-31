Жителя Марий Эл обвинили в сбыте фальшивых денег

Жителя Республики Марий Эл, 19-летнего молодого человека, обвинили в том, что он купил фальшивые купюры и расплачивался ими в магазинах. Об этом сообщило издание «МедиаПоток» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, молоой человек купил фальшивые купюры номиналом две и пять тысяч рублей. Этими деньгами он расплатился в магазинах семь раз.

Свою вину молодой человек признал. Ему грозит наказание до восьми лет тюрьмы, написало РИА ФАН.