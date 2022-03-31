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    31 марта 2022, 02:22

    Жителя Марий Эл обвинили в сбыте фальшивых денег

    Полина Гребенщикова

    Жителя Республики Марий Эл, 19-летнего молодого человека, обвинили в том, что он купил фальшивые купюры и расплачивался ими в магазинах. Об этом сообщило издание «МедиаПоток» со ссылкой на региональную прокуратуру.

    По версии следствия, молоой человек купил фальшивые купюры номиналом две и пять тысяч рублей. Этими деньгами он расплатился в магазинах семь раз.

    Свою вину молодой человек признал. Ему грозит наказание до восьми лет тюрьмы, написало РИА ФАН.