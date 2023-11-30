Криминал 30 ноября 2023, 14:36 Жителя Магнитогорска задержали по подозрению в убийстве отца

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Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Магнитогорска Челябинской области, который подозревается в убийстве собственного отца. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По предварительным данным, изначально признаков криминала в деле не было. Следствие выявило следы насильственной смерти 76-летнего мужчины только после проведения экспертизы.

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Отмечается, что погибший был задушен, по подозрению в убийстве правоохранители задержали его 49-летнего сына.