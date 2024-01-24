24 января 2024, 18:04
Жителя Магнитогорска приговорили к 8 годам колонии за убийство жены молотком
Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска приговорил к восьми годам и пяти месяцам лишения свободы местного жителя, который убил собственную жену молотком. Об этом сообщило Ura.ru.
По данным следствия, между пьяными супругами произошел конфликт. Мужчина сел играть в компьютерную игру, но жена начала активно ему мешать, после чего началась драка.
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Подсудимый схватил молоток и ударил им женщину, от полученных травм та скончалась. Отмечается, что отбывать свое наказание местный житель будет в колонии строгого режима.
Убийства
Магнитогорск
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