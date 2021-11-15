Жителя Луги заподозрили в убийстве сожительницы

В Ленинградской области задержали 40-летнего жителя Луги, которого заподозрили в убийстве. Об этом сообщили «Невские новости».

По данным издания, убийство произошло накануне. Между подозреваемым и его сожительницей вспыхнула пьяная ссора, в ходе которой мужчина зарезал женщину. Он завернул ее тело в ковер и отнес в сарай. В этот момент его увидел сосед и рассказал об этом полицейским. Возбуждено уголовное дело.