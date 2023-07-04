Криминал 04 июля 2023, 09:27 Жителя ЛНР задержали по подозрению в шпионаже на Украину ФСБ: жителя ЛНР задержали за передачу данных о ВС России и Народной милиции Украине РИА «Новости»

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Силовики задержали гражданина Украины, живущего в ЛНР. Его заподозрили в шпионаже. Об этом РИА «Новости» сообщили в ФСБ.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность жителя ЛНР, гражданина Украины», — сказано в сообщении.

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По данным следствия, мужчина с октября 2022 года в целях помощи Украине в зоне СВО против ВС России собирал и передавал информацию о передвижении и местах дислокации российских солдат и подразделений Народной милиции ЛНР. Задания он получал от некоего человека.

Следователи ФСБ России после получения вышеозвученных данных открыли в отношении жителя ЛНР уголовное дело о шпионаже. Мужчину задержали, расследование продолжается.

Накануне силовики задержали человека, который готовил теракт против главы Крыма Сергея Аксенова. Фигурант дела заявил на допросе, что в его планы входил подрыв машины политика. Украинские спецслужбы завербовали задержанного еще в декабре 2022 года.