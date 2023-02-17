Криминал 17 февраля 2023, 16:24 Жителя Люберец заподозрили в незаконном хранении оружия и патронов МВД: полицейские Люберец задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия РИА «Новости»

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В Люберцах правоохранители задержали мужчину, которого заподозрили в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Следователи совместно с оперативниками и представителями ФСБ установили личность подозреваемого в хранении оружия и боеприпасов. Им оказался 44-летний житель Люберец. Он временно жил в одном из домов на Южной улице. В квартире мужчина хранил пистолет и 169 патронов разного калибра. Правоохранители изъяли у него эти предметы.

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Экспертиза установила, что патроны боевые — ими можно производить выстрелы. Пистолет оказался сигнальным, но самопальным — в его конструкцию внесли изменения.

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«Он относится к категории нарезного короткоствольного огнестрельного оружия и пригоден для производства выстрелов», — отметили в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении оружия и боеприпасов. Его оставили под подпиской о невыезде.