Криминал 17 мая 2023, 14:36 Жителя Ленобласти заподозрили в убийстве отчима

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В Ленинградской области задержали местного жителя, которого заподозрили в убийстве. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональный Следком.

Убийство произошло в Высоцке, передает «Петроград». Следствие предполагает, что между подозреваемый и его отчимом возникла пьяная ссора, в ходе которой пасынок смертельно ранил мужчину. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.