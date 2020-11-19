Жителя Ленобласти заподозрили в убийстве матери

Накануне к правоохранителям обратился 57-летний мужчина, который обнаружил в своем доме труп пенсионерки. Прибывшие по указанному адресу полицейские нашли тело 80-летней женщины. По подозрению в убийстве стражи правопорядка задержали ее пьяного сына и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.