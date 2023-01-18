Криминал 18 января 2023, 23:15 Жителя Ленобласти заподозрили в убийстве двухлетнего сына

Читать 360tv в

В Ленинградской области под стражу отправили 23-летнего местного жителя, которого заподозрили в убийстве двухлетнего сына. Об этом сообщила NevaToday со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным издания, в минувшую субботу подозреваемый повздорил с женой и решил из мести ранить сына. Он нанес ребенку четыре ножевых ранения, которые оказались смертельными.

Реклама

Суд арестовал мужчину на два месяца — до 14 марта.

Реклама