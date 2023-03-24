Криминал 24 марта 2023, 01:05 Жителя Ленобласти заподозрили в сексуальном насилии над 11-летней девочкой

Читать 360tv в

Жителя Санкт-Петербурга заподозрили в совершении действий сексуального характера по отношению к 11-летней девочке. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГСУ СКР по Петербургу.

Реклама

По предварительным данным, 37-летний мужчина проживал с женщиной и ее дочерью в квартире одного из домов поселке Парголово. В 2021 году он совершил действия сексуального характера по отношению к девочке. Подозреваемому пока не предъявили обвинений. На данный момент продолжается расследование.