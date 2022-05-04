Жителя Ленобласти заподозрили грабеже и разбое 20-летней давности

Полиция Санкт-Петербурга задержала злоумышленника, который скрывался от следствия более 20 лет. Его подозревают в похищении человека, грабеже и разбое. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

По предварительным данным, в феврале 1998 года подозреваемый вместе с подельниками похитили своего знакомого. Они заставляли пострадавшего отвезти их в квартиру, в которой хранятся деньги. После они прибыли на место и забрали из квартиры более 395 тысяч рублей.

«Длительное время обвиняемый скрывался от правоохранительных органов, но впоследствии был задержан. Соучастники преступлений ранее осуждены приговором Куйбышевского районного суда», — сообщили в ведомстве.