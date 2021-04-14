Жителя Ленобласти задержали после стрельбы из пневматики

В Ленинградской области задержали 21-летнего местного жителя, который стрелял из пневматического оружия по газону около своего дома. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным издания, жалоба на стрелка поступила правоохранителям накануне. После задержания он рассказал, что нашел ружье в мусорном баке пару месяцев назад. Полицейские изъяли у молодого человека оружие. Возбуждено уголовное дело.