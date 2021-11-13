Жителя Ленобласти задержали по подозрению в развратных действиях к детям

Уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетних завели в отношении жителя Ленинградской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что мужчину задержали в ходе расследования преступления по части первой статьи 135 «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста».

Источник агентства в силовых структурах заявил, что под подозрение попал многодетный отец, в семье которого воспитываются девять детей, из которых пятеро приемных.

Сайт 47News уточнил, что заявление в полицию на мужчину написала его супруга. По ее словам, муж приставал к двум несовершеннолетним дочерям. Как выяснили журналисты, пара рассталась около месяца назад. Мужчина ушел из семьи. До этого в поле зрения органов опеки или полиции многодетная семья не попадала. Задержанного подозреваемого отправили в камеру предварительного заключения.