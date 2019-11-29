Жителя Ленобласти обвинили в сексуальной связи с подростком
Накануне в Волхове (Ленинградская область) задержали молодого человека, который на протяжении долгого времени спал с 16-летней девушкой. Об этом сообщили «Невские новости».
К правоохранителям обратилась мать девушки. Она рассказала, что 21-летний парень имел продолжительную сексуальную связь с ее несовершеннолетней дочерью. По данным издания, молодые люди встречались несколько месяцев — с апреля по сентябрь этого года. Встречи происходили в одной из коммуналок на улице Лукьянова. Возбуждено уголовное дело.