Жителя Ленобласти обвинили в сексуальной связи с подростком

К правоохранителям обратилась мать девушки. Она рассказала, что 21-летний парень имел продолжительную сексуальную связь с ее несовершеннолетней дочерью. По данным издания, молодые люди встречались несколько месяцев — с апреля по сентябрь этого года. Встречи происходили в одной из коммуналок на улице Лукьянова. Возбуждено уголовное дело.