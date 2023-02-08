08 февраля 2023, 16:21
Жителя Ленинградской области задержали по подозрению в изнасиловании знакомой
Сотрудники полиции задержали жителя города Мурино Ленинградской области по подозрению в совершении преступления сексуального характера. Об этом сообщил сайт Peterburg2.
По данным агентства Nation News, 22-летний местный житель познакомился с девушкой в соцсетях, после чего пригласил ее в гости. Мужчина начал склонять гостью к действиям сексуального характера и изнасиловал ее.
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Отмечается, что в полицию обратился приятель потерпевшей.
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