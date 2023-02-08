Криминал 08 февраля 2023, 16:21 Жителя Ленинградской области задержали по подозрению в изнасиловании знакомой

Читать 360tv в

Сотрудники полиции задержали жителя города Мурино Ленинградской области по подозрению в совершении преступления сексуального характера. Об этом сообщил сайт Peterburg2.

По данным агентства Nation News, 22-летний местный житель познакомился с девушкой в соцсетях, после чего пригласил ее в гости. Мужчина начал склонять гостью к действиям сексуального характера и изнасиловал ее.

Реклама

Отмечается, что в полицию обратился приятель потерпевшей.

Реклама