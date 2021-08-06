Жителя Ленинградской области осудили за нападение на зампрокурора

Житель Ленинградской области осужден на два месяца за нападение на сотрудницу надзорного органа. Зампрокурора пришла с проверкой в одно из кафе в Выборге. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону.

По данным следствия, пострадавшая пришла с инспекцией в общественное заведение. Она проверяла информацию о том, что начальник не выплатил сотрудникам зарплату. Однако руководитель заведения не пошел на диалог и напал на женщину.

Заведено уголовное дело статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». В качестве подозреваемой в деле фигурирует другая женщина. В скором времени суд изберет для нее меру наказания.