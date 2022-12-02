Криминал 02 декабря 2022, 13:44 Жителя Лабытнанги задержали по подозрению в продаже наркотиков

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Полицейские города Лабытнанги задержали местного жителя, у которого во время обыска нашли восемь граммов наркотика. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на УМВД по региону.

Мужчина признался, что приобрел запрещенное вещество для продажи. "Ямал-Медиа" написал, что он планировал делать закладки.

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Правоохранители возбудили уголовное дело о распространении наркотиков в крупном размере. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы.

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