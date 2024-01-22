Криминал 22 января 2024, 10:59 Жителя Кузбасса задержали за отправку денег ВСУ ФСБ задержала жителя Новокузнецка по подозрению в госизмене

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Жителя Новокузнецка задержали по обвинению в финансировании ВСУ, против него возбудили уголовное дело. Об этом заявила пресс-служба ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина переводил деньги украинской армии «в целях приобретения военного снаряжения».

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«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный осуществил переводы личных денежных средств на нужды ВС Украины», — указали в пресс-службе.

Следственный отдел УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу возбудил против жителя Новокузнецка уголовное дело по статье «Государственная измена».

Ранее силовики задержали жительницу Луганска за сбор информации о военных объектах ВС России. Видеозапись с допросом опубликовал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Задержанная женщина призналась, что сотрудничала с ВСУ и пересылала им фотографии и карты, с помощью которых украинские боевики атаковали российские объекты. Против жительницы Луганска возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж».