19 мая 2023, 15:38
Жителя Кузбасса осудили на 15 лет за издевательства над приемным сыном
Жителя Кузбасса осудили из-за насильственных действий в отношении несовершеннолетнего. Злоумышленник совершил насильственное преступление сексуального характера в отношении пасынка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Кемеровской области.
Преступление злоумышленник совершил в июне 2021 года. На этот момент пострадавшему было всего 10 лет. Сначала мальчик никому не говорил о том, что произошло, однако затем информация всплыла.
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В результате мужчину приговорили к заключению сроком на 15 лет в колонии особого режима, с ограничением свободы на год.
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