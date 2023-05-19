Криминал 19 мая 2023, 15:38 Жителя Кузбасса осудили на 15 лет за издевательства над приемным сыном

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Жителя Кузбасса осудили из-за насильственных действий в отношении несовершеннолетнего. Злоумышленник совершил насильственное преступление сексуального характера в отношении пасынка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Кемеровской области.

Преступление злоумышленник совершил в июне 2021 года. На этот момент пострадавшему было всего 10 лет. Сначала мальчик никому не говорил о том, что произошло, однако затем информация всплыла.

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В результате мужчину приговорили к заключению сроком на 15 лет в колонии особого режима, с ограничением свободы на год.