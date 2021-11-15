Жителя Кузбасса обвинили в убийстве отца-инвалида

В Кузбассе 42-летний житель Прокопьевска обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Ссора между отцом и сыном произошла еще в марте 2021 года, когда мужчина распивал спиртные напитки. Об этом написал «Царьград».

Обратившись к матери, обвиняемый потребовал ключи от автомобиля, однако в диалог вмешался отец. В ответ на замечание сын начал избивать его.

«Между родственниками произошел конфликт, во время которого обвиняемый стал избивать 65-летнего отца, который самостоятельно не передвигался. Мать попыталась остановить сына, однако он продолжил избиение. Женщина позвонила знакомым и попросила вызвать скорую помощь», — рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось. По результатам экспертизы выяснилось, что он получил черепно-мозговую травму, от которой скончался.

Следствие собрало достаточно доказательств, которые свидетельствуют о вине 42-летнего мужчины. Материалы дела направлены в суд.