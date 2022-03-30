Жителя Курска заподозрили в краже и вымогательстве денег у друзей

Полицейские задержали жителя Курска. Мужчину заподозрили в краже и вымогательстве денег у своих знакомых. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на УМВД по Курской области.

По версии следователей, злоумышленник замешан сразу в двух подобных эпизодах.

Первая ситуация произошла во время застолья. Мужчина попросил у своего друга одолжить ему 500 рублей, и, взяв его телефон, перевел на карту другого своего друга 50 тысяч рублей. После этого он похитил карту, на которую пришли средства.

Затем он начал вымогать у владельца кредитки 50 тысяч рублей, которые тот ему якобы занял. Пострадавший решил попросить финансовой помощи у своих знакомых, которые, узнав о случившемся, сообщили в правоохранительные органы.