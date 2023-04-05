Криминал 05 апреля 2023, 23:30 Жителя Курганской области заподозрили в попытке убийства

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В Курганской области задержали местного жителя, которого заподозрили в попытке убийства своей знакомой. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

В ведомстве сообщили, что в минувший понедельник подозреваемый вместе со знакомыми находился в квартире потерпевшей. В какой-то момент пьяный мужчина несколько раз ударил женщину, пустив в ход подручные предметы. После этого он вытолкнул ее из окна квартиры, располагавшейся на третьем этаже. Женщине удалось выжить. Обстоятельства случившегося выясняются.