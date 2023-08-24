Криминал 24 августа 2023, 14:17 Жителя Курганской области приговорили почти к 2 годам колонии за кражу денег с банковской карты знакомого

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В Курганской области суд приговорил к году и 10 месяцам лишения свободы местного жителя, который украл банковскую карту у знакомого и списал с нее деньги. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт Петуховского районного суда.

По данным следствия, мужчины распивали алкоголь, после чего один из них уснул. Обвиняемый воспользовался ситуацией и украл и приятеля банковскую карту, с которой списал 10 тысяч рублей на покупку спиртного.

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Отмечается, что мужчина будет отбывать свое наказание в колонии особого режима.