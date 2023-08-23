23 августа 2023, 12:11
Жителя Курганской области приговорили к году колонии за нападение на отца и брата с ножом
В Курганской области суд приговорил к одному году лишения свободы местного жителя, который напал с ножом на отца и брата. Об этом сообщило Ura.ru.
По данным следствия, родственники распивали алкоголь в честь дня рождения дочери подсудимого. Отец пропустил тост за здоровье именинницы, после чего местный житель схватил нож и ударил им мужчину.
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Отмечается, что в процессе потасовки подсудимый случайно ударил ножом и брата, который пытался разнять родственников.
Преступления
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