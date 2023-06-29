Криминал 29 июня 2023, 17:55 Жителя Курганской области приговорили к 5 годам колонии условно за самодельное изготовление патронов

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Жителя Сафакулевского района Курганской области приговорили к пяти годам лишения свободы условно за изготовление патронов кустарным способом. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Сафакулевского районного суда.

По данным следствия, раньше мужчина занимался охотой, однако 10 лет назад его разрешение на хранение и ношение оружия аннулировали. Два года назад местный житель нашел в поле ружье и самостоятельно изготовил к нему патроны.

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Отмечается, что восемь патронов 16 калибра были изъяты местным участковым во время обыска.