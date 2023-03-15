Криминал 15 марта 2023, 16:47 Жителя Курганской области приговорили к 3 годам тюрьмы за съеденный протокол допроса

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Суд приговорил жителя города Петухово Курганской области к трем годам и одному месяцу лишения свободы за съеденный протокол допроса во время ознакомления. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на районный суд.

В ноябре прошлого года мужчину доставили в изолятор для ознакомления с документом, в ходе чего он разорвал протокол и съел его.

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Отмечается, что местного жителя признали виновным в препятствии расследованию.

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