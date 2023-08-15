15 августа 2023, 13:34
Жителя Курганской области осудили за выстрел в человека из-за ссоры
Житель Курганской области получил условный срок за то, что выстрелил в человека из пневматического пистолета. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт Звериноголовского районного суда.
Мужчина в компании распивал алкоголь на берегу озера Горького в поселке Искра. В какой-то момент он поссорился со своим знакомым, достал пистолет и трижды выстрелил в мужчину. Он попал в шею и область поясницы.
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Суд приговорил злоумышленника к условному заключению сроком на 2,5 года, а также обязал его выплатить моральную компенсацию в размере 250 тысяч рублей.
Стрельба
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