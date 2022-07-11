Жителя Кургана приговорили к заключению за отравление шести человек

Жителя Кургана приговорили к пяти годам заключения в колонии общего режима. Злоумышленник продавал суррогатный алкоголь, из-за которого прошлой осенью отравились шесть человек. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт следственного управления СКР по Курганской области.

Как сообщили сотрудники органов, в сентябре 2021 года шесть человек попали в больницу после отравления поддельным алкоголем. В результате три человека погибли. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Суд признал его виновным.