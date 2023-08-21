21 августа 2023, 10:41
Жителя Кургана приговорили к 5,5 года колонии за распространение наркотиков
Суд приговорил жителя Кургана к пяти с половиной годам лишения свободы за продажу наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт Курганского городского суда.
По данным следствия, подсудимый распространял наркотики в виде закладок через оборудованные тайники. Полицейским удалось задержать местного жителя во время оперативно-розыскных мероприятий.
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Отмечается, что мужчина полностью признал вину, отбывать свое наказание он будет в колонии строгого режима.
Наркотики
Курган
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