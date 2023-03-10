10 марта 2023, 17:01
Жителя Кургана приговорили к 10 годам тюрьмы за попытку изнасилования несовершеннолетней девочки
Суд приговорил жителя Кургана к 10 годам лишения свободы за попытку сексуального домогательства до несовершеннолетней девочки. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт следственного управления СКР по Курганской области.
По данным следствия, 27-летний мужчина с фейкового профиля в соцсети написал несовершеннолетней и предложил ей работу. Затем обвиняемый пригласил ее к себе домой и попытался изнасиловать.
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Отмечается, что девочка смогла оказать сопротивление, после чего обратилась в полицию.
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