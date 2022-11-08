Жителя Кургана объявили в розыск после попытки изнасилования | 360°

Криминал 08 ноября 2022, 18:48 Жителя Кургана объявили в розыск после попытки изнасилования

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Правоохранители ищут жителя Кургана, который год назад пытался изнасиловать женщину. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт СУ СК РФ по региону.

«Неизвестный мужчина, находясь в Кургане около одного из домов по проспекту Конституции, с применением физического насилия совершил покушение на изнасилование местной жительницы», — говорится в сообщении.

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Идет расследование уголовного дела. На сайте описаны приметы подозреваемого, среди них славянская внешность, средний рост, плотное телосложение. Правоохранители призвали местных жителей сообщать любую информацию о находящемся в розыске мужчине, которая у них есть.

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