Жителя Кургана объявили в розыск после попытки изнасилования | 360°

08 ноября 2022, 18:48
Жителя Кургана объявили в розыск после попытки изнасилования
Правоохранители ищут жителя Кургана, который год назад пытался изнасиловать женщину. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт СУ СК РФ по региону.
«Неизвестный мужчина, находясь в Кургане около одного из домов по проспекту Конституции, с применением физического насилия совершил покушение на изнасилование местной жительницы», — говорится в сообщении.
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Идет расследование уголовного дела. На сайте описаны приметы подозреваемого, среди них славянская внешность, средний рост, плотное телосложение. Правоохранители призвали местных жителей сообщать любую информацию о находящемся в розыске мужчине, которая у них есть.
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