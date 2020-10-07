Жителя Кубани задержали по подозрению в убийстве
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины. Его заподозрили в убийстве соседа, передает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.
По данным издания, убийство произошло в станице Ленинградской. Мужчина выпивал вместе с соседом и в какой-то момент приревновал к нему свою сожительницу. Вспыхнул конфликт, закончившийся поножовщиной. Хозяин дома несколько раз ударил гостя ножом в шею. После госпитализации пострадавший скончался. Правоохранители задержали подозреваемого.