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    07 октября 2020, 17:42

    Жителя Кубани задержали по подозрению в убийстве

    Артур Блянихов

    В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины. Его заподозрили в убийстве соседа, передает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

    По данным издания, убийство произошло в станице Ленинградской. Мужчина выпивал вместе с соседом и в какой-то момент приревновал к нему свою сожительницу. Вспыхнул конфликт, закончившийся поножовщиной. Хозяин дома несколько раз ударил гостя ножом в шею. После госпитализации пострадавший скончался. Правоохранители задержали подозреваемого.