Жителя Кубани задержали по подозрению в убийстве

По данным издания, убийство произошло в станице Ленинградской. Мужчина выпивал вместе с соседом и в какой-то момент приревновал к нему свою сожительницу. Вспыхнул конфликт, закончившийся поножовщиной. Хозяин дома несколько раз ударил гостя ножом в шею. После госпитализации пострадавший скончался. Правоохранители задержали подозреваемого.