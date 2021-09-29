Жителя Кубани задержали по подозрению в убийстве

В Краснодарском крае задержали 36-летнего местного жителя, которого заподозрили в двойном убийстве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

Убийство произошло в станице Ирклиевской. Задержанный рассказал, что перелез на участок к своим соседям, чтобы похитить у них металлом. Его заметил 79-летний хозяин дома. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник зарезал пенсионера, а после убил его 81-летнюю жену. Чтобы скрыть следы преступления, он перенес тела погибших в дом и поджег его. Возбуждено уголовное дело.