Жителя Кубани приговорили к заключению за убийство сестры

Жителя Славянского района Краснодарского края приговорили к заключению. Мужчина убил собственную сестру. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Между злоумышленником и его сестрой развязалась ссора на почве личной неприязни. Он минимум 47 раз ударил женщину кухонным ножом в область шеи, спины и грудной клетки. Пострадавшая скончалась на месте.

На суде свою вину обвиняемый признал и раскаялся. Он отправится в исправительную колонию строгого режима на десять лет. Кроме того, его приговорили к принудительному психиатрическому лечению и наблюдению у психиатра.