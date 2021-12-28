Жителя Кубани приговорили к пожизненному сроку за множество тяжких преступлений

Жителя Кубани приговорили к пожизненному заключению сразу по шести статьям. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Он избил водителя, угнал машину своей матери. Потом он избил свою партнершу, а после этого угрожал ее сыну, чтобы женщина изменила показания. Когда она отказалась это делать, он похитил женщину и удерживал силой в заброшенном доме. Потом он убил четырех собутыльников.

В итоге мужчину приговорили к пожизненному сроку в колонии строгого режима.